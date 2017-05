Tuska zobaczyłem w mundurze, takim czarnym, w czapce. Pewnie go tak jakaś stylistka z Ohio ubrała. On nie może nosić czarnego, bo jest za blady. A potem zobaczyłem Macierewicza w takim wyblakłym moro. Anthony to mnie mnie rozbraja! Pytałem w wojsku i okazuje się, że ich też! Mają zamówione 4 okręty podwodne z samolotami. Jak one będą się zanurzały, to te samoloty... A jeszcze nie wiem - mówił w Sopocie Jerzy Kryszak cytowany przez plotek.pl.

Aby życie było piękne, trzeba się do niego uśmiechnąć, jak nasz prezydent dwa dni temu. Jak on się cieszył! Jak się cieszył! Jak się cieszył, że go wpuścili na szczyt. A ta stara Europa? Macron zblazowany, Merkel zgarbiona. Europo nie garb się! - radził artysta.

Kulminacyjnym momentem było jednak odśpiewanie utworu "Marionetki", który sopocka publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

Marionetki, marionetki podrygują bezrozumnie, ktoś pociąga za sznureczki. Jak pociąga, widać umie - śpiewał m.in. Jerzy Kryszak.

Zobaczcie występ kabareciarza: