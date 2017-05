"Jeżdżąca szafa Kasi" wyrusza w Polskę ze specjalną misją. Pełna zapału i pozytywnej energii prowadząca program odwiedzi kobiety marzące o stylizacjach, które podkreślą ich charakter

i osobowość, a także atuty sylwetek. Kasia przyjrzy się zawartości szaf Polek, zrobi porządki oraz uzupełni o brakujące „must have” każdej kobiecej garderoby. Wszystko po to, aby szybko i łatwo tworzyć modowe zestawienia, w których panie będą czuć się jak w drugiej skórze oraz wyglądać jak milion dolarów. Stylizacje zaproponowane przez Kasię będą odzwierciedleniem tego, co bohaterkom w duszy gra. A co najważniejsze nie będą kosztować fortuny.

Kasia odwiedzi kobiety w ich domach oraz zaprosi do swojego królestwa – „jeżdżącej szafy”, pełnej modowych „perełek”. Piękne dodatki, torebki i buty. To wszystko w połączeniu

z rzeczami bohaterek pozwoli stworzyć unikalne stylizacje i tchnąć nowe życie w ich dotychczasową garderobę. Uczestniczkami programu będą typowe kobiety, które za każdym razem kiedy stają przed szafą, nie wiedzą co na siebie włożyć.

Stylistka postara się poznać ich charakter, gust i oczekiwania. Obiektywnie oceni mocne i słabsze strony. Przeprowadzi analizę sylwetek i dobierze do nich najwłaściwsze kroje ubrań. Zaproponuje kolory, które najlepiej podkreślą urodę bohaterek. Zdradzi stylistyczne triki na szybkie i sprawdzone zestawienia na tzw. wielkie wyjścia. Podzieli się pomysłami, które za rozsądną cenę mogą urozmaicić zawartość szafy i dopełnić w sposób idealny każdą stylizację.

Premiera "Jeżdżącej szafy Kasi" już w piątek, 12 maja, godz. 22:30 w telewizji TLC