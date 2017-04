Opowieść o fascynującej historii polskiego szpiegostwa rozpocznie barwna historia Jerzego Sosnowskiego – arystokraty, człowieka uzależnionego od adrenaliny i życia w luksusie, dla którego szpiegostwo było prawdziwą pasją. Sosnowski słynął z organizowania niezwykle wystawnych przyjęć, a wykonywane przez siebie misje często finansował z własnych pieniędzy.

Przeznaczył na ten cel równowartość ponad 10 milionów dzisiejszych euro! Udało mu się wykraść jeden z najpilniej strzeżonych dokumentów armii niemieckiej – cały plan ewentualnego ataku na Polskę. Stworzył też unikatową na skalę światową siatkę wywiadowczą złożoną… ze swoich kochanek.

Życie pełne adrenaliny prowadził też kapitan Roman Czerniawski, który jako młody pilot, dla zapewnienia sobie rozrywki lub dla też dla zakładu, przelatywał swoim samolotem pod warszawskimi mostami, co w tamtych czasach było śmiertelnie niebezpieczne. Nieprawdopodobne ryzyko towarzyszyło mu również podczas jego późniejszych misji, kiedy jako potrójny szpieg wykradał tajemnice niemieckiego wojska. To dzięki jego odwadze powodzeniem zakończyła się akcja „Fortitude” mająca na celu zmylenie Niemców co do planów aliantów dotyczących D-Day, a dzień lądowania w Normandii stał się początkiem końca III Rzeszy.

Na ekranie nie zabraknie również historii wykradającego technologiczne tajemnice USA Mariana Zacharskiego, „ulubionej agentki Churchilla” Krystyny Skarbek, czy jednego z najsłynniejszych polskich szpiegów – Ryszarda Kuklińskiego.

Każda z tych historii jest inna. Każda z tych historii pokazuje inny wymiar szpiegostwa. Oprócz odkrycia faktów z życia poszczególnych agentów, próbujemy także spojrzeć na nich jak na ludzi z krwi i kości i odpowiedzieć na pytanie, co tkwiło w ich osobowości, że zostali szpiegami? – mówi o serii prowadzący Marek Zając.

Wszystkie te opowieści możliwe były do odtworzenia dzięki unikalnym dokumentom Instytutu Pamięci Narodowej. Widzowie będą mieli okazję zapoznać się z niepublikowanymi nigdy wcześniej materiałami wideo pokazującymi powroty szpiegów do kraju, czy też słynne wymiany agentów na moście Glienicke.

Premierowe odcinki serii dokumentalnej "Polscy szpiedzy" w CANAL+ DISCOVERY w każdy wtorek, od 16 maja, o godzinie 21:00.