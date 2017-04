W kuchni nieocenione są praktyczne porady, sprawdzone rozwiązania i akcesoria, które ułatwiają przyrządzanie kulinarnych dzieł sztuki. Wszystko to na tacy "poda" widzom TLC już w kwietniu Ewa Olejniczak - prowadząca "Kuchenne triki".

Dla kucharzy ciągłe poszerzanie wiedzy o gotowaniu to niezbędna podstawa dalszego rozwoju. To daje możliwość dostosowywania się do wszystkich nowych trendów oraz do ich kreowania. Kiedy jednak brakuje dobrej bazy, to każda próba wariacji w kuchni kończy się fiaskiem. Z takim zapleczem można tylko kopiować przepisy, a nie je tworzyć – zapewnia prowadząca

W programie znajdziemy praktyczne kulinarne porady, dowiemy się, które produkty warto wybierać i jak z nich korzystać. Prowadząca przetestuje podstawowe sprzęty kuchenne i doradzi na co zwracać uwagę przy ich wyborze. Pokaże najdroższą patelnię na świecie i obali mit na temat szkodliwości teflonu. Powie jak prawidłowo przechowywać żywność, gotować zdrowo. Przyjrzy się światowym nowinkom kuchennym oraz gadżetom, o których istnieniu nie mieliście pojęcia!

Nowy program "Kuchenne triki" – od poniedziałku, 10 kwietnia o godzinie 19:30 tylko w telewizji TLC.