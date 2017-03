Niefortunne pytanie padło w ostatnim odcinku teleturnieju prowadzonego przez Huberta Urbańskiego. Aleksandra Bojarska, która grała o 10 tys. złotych stanęła przed zagadką związaną z filmową przeszłością prezydentów. Pytanie brzmiało:

Który z wymienionych nie wystąpił w filmie fabularnym przed prezydenturą?

Produkcja przygotowała cztery możliwe odpowiedzi:

A. Donald Trump

B. Ronald Regan

C. Lech Kaczyński

D. Vaclav Havel

Uczestniczka wskazała odpowiedź C, czyli Lecz Kaczyński, co oczywiście było błędem, bowiem prezydent Polski wraz z bratem bliźniakiem w dzieciństwie zagrał w filmie "O dwóch takich, co ukradli księżyc". Według produkcji zaś, poprawną odpowiedzią był Vaclav Havel.

Widzowie szybko jednak wyłapali błąd, który wytknęli produkcji na forach internetowych. Vaclav Havel bowiem w 1956 roku, czyli na długo przed swoją prezydenturą, wystąpił w filmie fabularnym "Każdy Młody Mężczyzna".

Stacja TVN na razie nie ustosunkowała się do tej pomyłki. Wielu widzów domaga się jednak, by produkcja umożliwiła uczestniczce, która odpadła na tym pytaniu powrót do programu.