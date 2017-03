Środowisko Głuchych postanowiło zaapelować w tej kwestii do dyrektor programowej Polsatu, Niny Terentiew. W petycji przesłanej również do naszej redakcji, czytamy:

Dzięki występowi Iwony Cichosz przed ekranami zasiadły tysiące Głuchych, które chciały kibicować przedstawicielce swojego środowiska. Niestety, przez brak napisów lub tłumaczenia na język migowy wypowiedzi prowadzących, jurorów i uczestników nie były dla nich dostępne.

Osoby głuche doceniają fakt, iż Polsat zaprasza do swoich programów ludzi z niepełnosprawnością, ubolewają jednak nad tym, że nie pomyślano o niesłyszących widzach, którzy chcieliby kibicować swojej koleżance:

Telewizja Polsat pomaga nam Głuchym przełamać jedną z tych barier – zaprosiła naszą koleżankę do występu i pokazania, że człowiek z wadą słuchu może osiągać sukcesy. Prosimy o przełamanie kolejnej – umożliwienie nam obejrzenia programu z napisami.

Rzecznik prasowy Polsatu, Tomasz Matwiejczuk w oświadczeniu przesłanym dla dziennik.pl wyjaśnia:

Telewizja Polsat podejmuje wiele działań w celu umożliwienia osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu dostępu do naszych programów. Między innymi jako jedyni w Polsce i pierwsi w Europie nadajemy kanał ogólnokrajowy w ramach telewizji naziemnej Super Polsat, w którym zdecydowana większość ramówki jest dostosowana do odbioru przez osoby z dysfunkcją narządów wzroku i słuchu. Również jako jedyni w naszym wniosku o koncesję na program na MUX 8 w 2015 roku deklarowaliśmy wprowadzenie podobnych udogodnień - na poziomie ponad 80% czasu wszystkich audycji, niestety KRRiT wówczas odrzuciła nasz wniosek. Mimo to nie zrezygnowaliśmy i w styczniu wystartował Super Polsat. Jeżeli chodzi o Taniec z gwiazdami, to zarówno Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja, jak i wiele innych osób dostrzegło nasze działanie i zaproszenie osoby ze środowiska osób niesłyszących do programu. Co do tego, czy będzie możliwe wprowadzenie jakiejś formy tłumaczenia na język migowy lub wprowadzenia napisów, wypowiemy się nieco później w tym tygodniu, gdyż nie jest to prosta sprawa ze względów technicznych i produkcyjnych czy nawet licencyjnych. Musimy to wszystko po prostu sprawdzić - analizujemy obecnie różne opcje, ale nie jestem w stanie na dzisiaj odpowiedzieć, czy będzie to możliwe.