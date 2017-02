Wiosenne nowości TVP

"Dzień dobry Polsko!" (TVP1) - nowy program śniadaniowy Jedynki będzie emitowany od godziny 6.00. W rolach gospodarzy wstąpią dziennikarskie duety: Paulina Chylewska i Maciej Kurzajewski, Anna Popek i Tomasz Mandes, Katarzyna Burzyńska i Krystian Kukułka, Anna Lucińska i Rafał Patyra, Anna Matusiak i Michał Cholewiński

"O!Polskie przeboje" (TVP1) - to muzyczny pogram łączy w sobie elementy celebrity show i talent show. W każdym odcinku odbędą się występy zaproszonych gwiazd wraz z debiutantami, których pojedynki zostaną ocenione przez jurorów. Zwycięzcy programu wystąpią podczas koncertu Debiuty w ramach Festiwalu w Opolu. Gośćmi pierwszych odcinków będą m.in.: Mesajah, Kortez, zespół Feel.

"Wojenne dziewczyny" (TVP1) - serial fabularny będący damską wersją "Czasu honoru". Bohaterkami są Irka, Ewka i Marysia - trzy młode dziewczyny, które u progu dorosłości muszą zmierzyć się z trudną rzeczywistością okupowanej Warszawy. W końcu postanawiają przyłączyć się do walki z niemieckim okupantem. W rolę głównych bohaterek wcielają się Aleksandra Pisula, Marta Mazurek i Vanessa Aleksande. Na ekranie pojawiają się także Danuta Stenka i Michał Czarnecki.

Talk show Rafał Ziemkiewicza i Piotra Goćka (TVP2)- nowy program w konwencji late night show, będzie kulturalno - rozrywką audycją, w której widzowie poznają ciekawe osobowości życia publicznego. Jak zapewnił w rozmowie z dziennik.pl Rafał Ziemkiewicz, program nie będzie poruszał tematyki politycznej, a wśród gości zabraknie polityków. Pojawią się za to uczeni, artyści, społecznicy, nauczyciele, przedsiębiorcy, czy sportowcy.

"Pierwsza randka" (TVP2) - to program rozrywkowy, którym dwoje nieznanych sobie osób, spotyka się w restauracji na pierwszą randkę. Przez cały wieczór są obserwowani przez ukryte kamery umieszczone nie tylko w sali restauracyjnej, ale także w innych pomieszczeniach. Rozwój wydarzeń będzie obserwowany i na bieżąco komentowany przez obsługę restauracji – kelnerki, barmana oraz menedżera restauracji Alexa, czyli stałych bohaterów cyklu. Ten program nie kłóci się z misją TVP, można więc powiedzieć, że będzie to taki "Rolnik szuka żony" tylko w wersji miejskiej - powiedział Jacek Kurski

"Jest okazja" (TVP2) - widowisko o charakterze kulturalno-rozrywkowym, a także towarzyskim, skupione wokół cenionego artysty. A wszystko to w atmosferze niezobowiązującego spotkania przyjaciół, podczas którego zaprezentowana zostanie nie tylko twórczość beneficjenta, ale także wybrane kulisy jego życia prywatnego, nieznane fakty z biografii, związane z nim anegdoty.

"Młodzi wielcy" (TVP2) - talk-show, którego bohaterami są młodzi ludzie, posiadający nietypowe pasje. Realizują je konsekwentnie, często nawet wbrew swojemu najbliższemu otoczeniu.

"Rodzina sama w domu" (TVP2) - autorzy cyklu zaprosili przed kamery rodziny, obejmujące co najmniej trójkę dzieci. Każda z nich – na czas realizacji zdjęć – trafi w miejsce skrajnie różne od tego, w jakim żyje na co dzień. Nie dość, że wszyscy członkowie familii będą musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości, to dodatkowo czeka ich szereg zaskakujących zadań.

"Przyjaciel do zadań specjalnych" (TVP1) - reality show pokazujące świat ludzi niepełnosprawnych z zupełnie nowej perspektywy: Jako tych, którzy mimo swojego kalectwa mają światu coś do zaoferowania. Są dwa światy nad którymi nie zastanawiamy się zbyt często. Świat ludzi niepełnosprawnych, starych, zapomnianych i świat ludzi zdrowych, młodych, których życie polega na sprawianiu sobie przyjemności, bywaniu w klubach na dyskotekach i na zakupach. Co się stanie, gdy jeden świat wkroczy w drugi, czy osoby chore i stare są w stanie zmienić postępowanie bon vivantów, czy mogą się zaprzyjaźnić i wzajemnie sobą zaopiekować?

"Co za historia" (TVP1) - plebiscyt na Polaka Stulecia, czyli ogólnopolskie głosowanie na postać, która jest najbardziej zasłużona i ma najwięcej dokonań dla naszego kraju. Chodzi o dokonania społeczne, historyczne, polityczne, literatury, sztuk i nauki. Każda z postaci będzie miała swojego ambasadora, który podsumuje jej dokonania i będzie zachęcać do głosowania

"Wielkie nieba" (TVP1) - program katolicki pokazujący, jak zmienił się polski Kościół po Światowych Dniach Młodzieży

Prezes Jacek Kurski zapowiedział także program o disco polo:

Nie będzie twardego, muzycznego show o disco polo, chociaż przyjdzie i na to czas. Sukces sylwestra pokazał, że ludzie tego chcą. Jesteśmy teraz w trakcie intensywnych badań wewnętrznych naszej widowni i tego, czego ludzie oczekują. 49% uważa, że bardzo dobrze się stało, że disco polo i Zenek Martyniuk był w Zakopanem, 14% uważa, że to źle, a reszta nie miała zdania. Polski hejt, rodzaj wykluczenia dla disco polo jest nie spotykany nigdzie indziej. Każdy kraj w Europie ma swoje disco polo. W tym sezonie mamy insiderski program, coś w rodzaju reportażu towarzyszącego, ale bez drwiny, na poważnie zanurzenie się w tej subkulturze. Jeśli to zagra, to otworzy wrota do twardego, muzycznego show disco polo, które na razie jest w fazie koncepcyjnej.

Telewizja Polska w ramach realizacji misji planuje specjalne obchody ważnych rocznic i świąt narodowych. Już 1 marca, w Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych wyemitowany zostanie pierwszy odcinek serialu "Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać". Godzinę później Jedynka pokaże koncert pt. "Moją Ojczyzną Jest Polska Podziemna", którego motywem przewodnim będzie tragiczna historia życia Łukasza Cieplińskiego m.in. podpułkownika piechoty Wojska Polskiego, żołnierza Organizacji Orła Białego. W koncercie wystąpią: Piotr Cugowski, Beata Przybytek, Marek Piekarczyk, Anna Karwan, Natalia Nikiel, Mateusz Ziółko. Natomiast o godz. 22:50 wyemitowany zostanie film Ewy Żmigrodzkiej i Krzysztofa Zwolińskiego "Wyklęte" opowiadający o dzieciach bohaterów, którzy zginęli lub spędzili długie lata w więzieniu.