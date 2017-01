Bohaterowie serii "Gorączka złota" to ludzie, którzy ryzyko mają we krwi. 21-letni Parker Schnabel, poprzedni sezon zakończył z rekordowym wynikiem - 3362 uncji złota o wartości 3,7 miliona dolarów. Jego radość jednak nie trwała zbyt długo. Genialny rezultat w wydobyciu złota przeplótł się ze śmiercią jego ukochanego dziadka i życiowego mentora, Johna Schnabela. Tym samym biznes budowany od pokoleń spoczął na barkach Parkera. Złoty chłopak w jednej chwili musiał stać się dojrzałym mężczyzną. Po to, aby objąć zdecydowane przywództwo nad ekipą. Czy Parker okaże się liderem na miarę swojego dziadka? Jedno jest pewne – jego zdolności przywódcze zostają wystawione na ciężką próbę… Na szczęście młody Schnabel może liczyć na wyjątkowe, a przy tym niezwykle czarujące wsparcie, jakie ma w nowej dziewczynie - Ashley Yule z Australii. I niech nikogo nie zwiedzie jej anielski wygląd. To prawdziwa kobieta z charakterem, co wielokrotnie udowodni w nowych odcinkach.

To jednak nie koniec przełomowych zmian w życiu Parkera. W tym roku Schnabel chce zrealizować najdroższą i najbardziej ryzykowną inwestycję w swojej zawodowej karierze. Zamawia przesiewarkę produkowaną na indywidualne zamówienie, o wartości 600 tys. dolarów! Czy to wystarczy, aby pokonać najgroźniejszego rywala, Todda Hoffmana? Mężczyzna planuje pracować na najwyższych obrotach, aby coraz szybciej mnożyć zyski.

W tym samym czasie Todd Hoffman stawia wszystko na jedną kartę. Kierując się intuicją i doświadczeniem, porzuca bezpieczną przystań, którą odkrył nad rzeką Klondike i przenosi się z ekipą poszukiwawczą do Oregonu. Wierzy, że nowe miejsce stanie się jego życiową szansą. Mężczyzna szuka dużych samorodków złota w kopalni High Bar, znajdującej się wysoko w górach. To śmiałe przedsięwzięcie. Mimo to, Todd jest pewny swojego sukcesu, dlatego stawia sobie za cel zagarnięcie 150 kg złota. To o 50 kg więcej niż wynosi jego dotychczasowy rekord. Jednak po wydobyciu pierwszej, porażająco niskiej, ilości szlachetnego kruszcu, zastanawia się, czy nadzieje na sukces życia nie są płonne. Czyżby ten sezon okazał się końcem ekipy Hoffmana?

Zdecydowanym krokiem w kierunku nowych wyzwań w dziedzinie wydobycia złota wkracza również legendarny górnik znad Klondike, Tony Beets. Zanim przybył do Dawson City w roku 1984 z holenderskiej Fryzji, ledwo wiązał koniec z końcem. Jednak zmysł do interesu nie opuszczał Tony’ego. Dotychczasowe osiągnięcia zawdzięcza silnemu charakterowi, śmiałym

i ryzykownym decyzjom, a także wspaniałym kobietom, które ma u swojego boku. W nowej serii Beets inwestuje 2 mln dolarów we wskrzeszenie kolejnej historycznej pogłębiarki, dwukrotnie większej od poprzedniej. W zeszłym roku wszyscy twierdzili, że oszalał kupując pierwszą. Nie straszne mu jednak opinie innych. Dla Tony’ego liczy się zysk i ma nadzieję, że ponownie zdobędzie to, co nieosiągalne! Jednak zanim to nastąpi, musi przetransportować 75-letnią maszynę pozostawioną 150 mil w dole rzeki Klondike. Jedynie ścisła współpraca

z rodziną może zaowocować sukcesem. Pod jego nieobecność, bliscy przejmują kontrolę nad biznesem. Co zastanie po powrocie? Czy żona Minnie i jego córka Monica okiełznają męską ekipę? Do czego może doprowadzić gniew ojca na syna – Kevina, który nie dopilnował sprzętu i dopuścił do zalania pogłębiarki?

Premierowe odcinki "Gorączki złota" już od 19 stycznia, w każdy czwartek o godz. 21:00 tylko na Discovery Channel.