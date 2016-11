Krzysztof Dymkowski na swoim profilu w jednym z portali społecznościowych pisze o sobie tak: "108 pedofil złapany dzięki mnie w tym roku". Jak to robi? Uważnie czyta ogólnodostępne ogłoszenia i podaje się w sieci za nastolatki. Zwykle nie czeka zbyt długo.

Niemal nie ma w Polsce miasta, w którym wraz z policją nie zastawił pułapki na domniemanych pedofilów, bo wg danych Ogólnopolskiej Diagnozy Problemu Przemocy Wobec Dzieci 9% młodzieży padło ofiarą co najmniej jednej z form wykorzystywania seksualnego bez kontaktu fizycznego. Niemal co dwudzieste dziecko było werbowane w Internecie do celów seksualnych. Badania pokazują ogrom skali problemu.

Krzysztof Dymkowski unieszkodliwia pedofilów już od ponad 10 lat. Ma na swoim koncie zdemaskowanie przedstawicieli najróżniejszych profesji o zróżnicowanym statusie materialnym i prawie w każdym wieku. Bo w przypadku pedofilii nie ma schematu.

O tym jakie są kulisy jego polowań, dlaczego to robi i czy nie obawia się zemsty opowie seria dokumentalna "Łowca pedofilów" już od 4 grudnia o godz. 22:30 na antenie Polsat Play.