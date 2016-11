Ubiegłoroczny, sylwestrowy koncert Dwójki odbył się we Wrocławiu. Prezes Jacek Kurski zrezygnował jednak z tej lokalizacji i zaczął rozmowy z Toruniem. Ten pomysł oprotestowali jednak sami mieszkańcy miasta, którym nie spodobała się kwota, jaką miejski budżet musiałby przeznaczyć na taką imprezę. W ramach sprzeciwu założyli na Facebooku profil "NIE dla Sylwestra z TVP2 za 1,6 mln złotych!"

Jak dowiedział się serwis wirtualnemedia.pl, Telewizja Polska znalazła nową lokalizację sylwestrowej imprezy - Zakopane. Za tym wyborem stoi sam prezes Kurski:

Zakopane to zimowa stolica Polski, która co roku przyciąga setki tysięcy turystów. Dziwi nie, że do tej pory żadna stacja nie pomyślała o tym mieście przy organizacji imprezy sylwestrowej - powiedział w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl

TVP porozumiała się już ponoć z władzami Zakopanego, na razie jednak nie podano szczegółów sylwestrowego koncertu.