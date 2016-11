O planach wskrzeszenia popularnego teleturnieju, nieoficjalnie dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. Tytułem zainteresowane były wszystkie duże stacje, czyli Polsat, Telewizja Polska i TVN, ale to ta ostatnia telewizja prowadzi zaawansowane rozmowy z właścicielem formatu

Trwają negocjacje - potwierdził WirtualnymMediom osoby ze stacji TVN

"Milionerzy" to oparty na brytyjskim formacie teleturniej, w którym uczestnicy mierzą się z serią pytań prowadzących do głównej nagrody, czyli miliona złotych. Polska edycja była emitowana w latach 1999 - 2003 oraz 2008 - 2010. Prowadzącym był Hubert Urbański. Jak podają wirtualnemedia.pl, prezenter otrzymał propozycję powrotu do programu.