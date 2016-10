Po latach przerwy "Idol" ma wrócić na antenę w zastępstwie show "Must be the music". Jak dowiedział się "Super Express", w jury kultowego programu sprzed lat, ma zasiąść między innymi Kora

To dla niej ogromna szansa i dobra wiadomość. Była bez pracy, do koncertowania wrócić jeszcze nie może, bo jest zbyt słaba, ale bycie jurorką to strzał w dziesiątkę - zdradza informator tabloidu

W składzie jurorskim pojawić się mają także Elżbieta Zapendowska i Jacek Cygan, którzy występowali w "Idolu" od początku jego istnienia na polskiej antenie.