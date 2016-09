Tę sztuczkę robię nie po raz pierwszy i nie po raz drugi.... tylko po raz trzeci - zaczął swe wystąpienie przed jury "Mam Talent" iluzjonista Pan Ząbek. Przygotował bowiem tę samą sztuczkę, która narobiła mu problemów w TVP. Najpierw poprosił kogoś z jury, by przez chwilę był jego asystentem. Nie ma tu żadnej Marzeny - zażartowała Agnieszka Chylińska, nawiązując do przebitej dłoni prezenterki TVP.

Tym razem jednak, wystarczyło by Agustin Egurrola pomieszał papierowe torebki - w jednej z nich kryła się deska z wystającym gwoździem. Potem iluzjonista poprosił, by jury wskazało na torebkę, którą ma przebić dłonią. Widownia była przerażona - ludzie zakrywali sobie oczy dłońmi Pierwsze uderzenie - Pan Ząbek krzyknął z bólu, ale to była "ściema" - torebka była pusta. Trzy razy uderzył dłonią o pustą torbę. Sztuczka wykonana została perfekcyjnie - gwóźdź był w ostatniej torebce.

Jury uznało więc, że Pan Ząbek nadaje się do następnego etapu "Mam Talent" w TVN.