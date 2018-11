Nasza planeta to wyjątkowo ambitny projekt powstający we współpracy z firmą producencką Silverback Films, której dyrektor Alastair Fothergill jest twórcą uznanych przez krytyków seriali „Planeta Ziemia” i „Błękitna planeta”, a także z WWF — jedną z największych na świecie organizacji zajmujących się ochroną przyrody.

Na przestrzeni ośmiu odcinków ten pionierski serial ukaże najcenniejsze gatunki i najwrażliwsze siedliska przyrodnicze na naszej planecie. Zapierające dech w piersiach zdjęcia Ziemi wykonano przy użyciu najnowszych kamer o rozdzielczości 4K.

Narratorem serialu w krajach anglojęzycznych będzie światowej sławy przyrodnik sir David Attenborough. Nazwiska narratorów lokalnych wersji językowych zostaną ogłoszone w przyszłym roku.

Podczas zorganizowanego przez WWF w Londynie orędzia o stanie planety sir David Attenborough powiedział:

Serial "Nasza planeta" zabierze widzów w widowiskową podróż, która ukaże im, jak piękna, ale i krucha jest przyroda. Obecnie to my stanowimy największe zagrożenie dla zdrowia i równowagi planety, na której żyjemy. Wciąż mamy czas na to, aby załagodzić kryzys, który sami wywołaliśmy, jednak musimy zacząć działać niezwłocznie. Świat musi zacząć słuchać. Serial „Nasza planeta” powstał przy udziale najlepszych na świecie filmowców i obrońców przyrody. Niezmiernie cieszy mnie to, że mogę opowiedzieć tę ważną historię milionom ludzi na całym świecie.

Dzięki współpracy z WWF serial stał się częścią zakrojonego na szeroką skalę projektu mającego na celu zainspirowanie ludzi na całym świecie do odkrycia powodów, dla których nasza przyroda jest tak ważna. Projekt będzie także obejmował m.in. bibliotekę zasobów online oraz programy edukacyjne dla szkół. Jego twórcy mają nadzieję, że oprócz ukazania cudów naszej planety uda im się także przekazać uczestnikom, jakie działania powinni podjąć, aby umożliwić zdrowy rozwój ludzkości oraz całej planety.

Jak mówi dyrektor Silverback Films Alastair Fothergill:

"Nasza planeta" to jak dotąd nasze najambitniejsze przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że serial dostarczy radości oraz inspiracji milionom ludzi na całym świecie, sprawiając, że w nowy sposób spojrzą oni na naszą planetę oraz grożące jej niebezpieczeństwo. Nasza ekipa odwiedziła każdy zakątek świata, aby uwiecznić zapierające dech w piersiach procesy przyrodnicze, korzystając z najnowszych zdobyczy technologii, dzięki którym te dotychczas nieuchwycone na filmie momenty trafią do domów widzów na całym świecie. Premiera serialu w serwisie Netflix będzie miała charakter globalny, co z pewnością pomoże widzom poczuć się wspólnotą i zrozumieć, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich. To naprawdę nasz wspólny problem.

Lisa Nishimura, wiceprezes ds. oryginalnych programów dokumentalnych w firmie Netflix, dodaje: "Nasza planeta" to fenomenalne osiągnięcie Alastaira Fothergilla, Keitha Scholeya oraz ekipy Silverback Productions, a także widowiskowa i odkrywcza podróż dookoła świata. Cieszy nas również, że jako platforma o zasięgu globalnym Netflix ma możliwość przedstawienia tego niesamowicie ważnego i magicznego serialu widzom w ponad 190 krajach na całym świecie.

Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które w pełni zdaje sobie sprawę z tego, jaki wpływ na planetę wywierają nasze działania. Jesteśmy także ostatnim pokoleniem, które ma szansę coś z tym zrobić. Znajdujemy się w wyjątkowym momencie historii, w którym mamy szansę zacząć naprawiać świat i budować lepszą przyszłość. „Nasza planeta” pokazuje, jak pełen cudów jest nasz świat dokładnie w momencie, w którym potrzebujemy globalnych działań, by ocalić jego wyjątkowość — stwierdza Colin Butfield, dyrektor WWF-UK oraz producent wykonawczy „Naszej planety”.