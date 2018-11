Akcja miniserialu "Ucieczka z Dannemory" oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z 2015 i dotyczy niecodziennej ucieczki dwóch mężczyzn z więzienia Dannemora w stanie Nowy Jork. W realizacji planu pomogła osadzonym zamężna pracownica więzienia, która przez wiele miesięcy miała romans z oboma mężczyznami. Poszukiwania zbiegów, którzy odsiadywali tam wyroki za morderstwo, prowadzono na terenie całego stanu.

Skazany za morderstwo Richard Matt (Benicio Del Toro) opracowuje plan ucieczki. W realizacji zamiarów pomaga mu Tilly Mitchell (Patricia Arquette) – pracująca żona i matka, która kieruje więzienną szwalnią. Tilly wdaje się w romans z Mattem, ale także drugim skazanym – Davidem Sweatem (Paul Dano). Ten odsiaduje wyrok za zabicie policjanta i być może darzy Tilly prawdziwym uczuciem. David dość niechętnie zgadza się pomóc Richardowi Mattowi w realizacji jego planu.

Galeria Przejdź do galerii » Hugh Grant jako skompromitowany polityk w nowym serialu HBO "Skandal w angielskim stylu" [FOTO] Nowy brytyjski serial "Skandal w angielskim stylu" to ekranizacja powieści Johna Prestona. Produkcja pokazuje historię skandalu, który wstrząsnął sceną polityczną w Wielkiej Brytanii w latach siedemdziesiątych XX wieku. W roli skompromitowanego polityka występuje Hugh Grant, za reżyserię odpowiada dwukrotnie nominowany do Oscara Stephen Frears. Premiera produkcji w HBO oraz HBO GO odbędzie się 2 listopada.

W głównych rolach w serialu "Ucieczka z Dannemory" występują zdobywcy Nagrody Akademii Filmowej Benicio Del Toro (Traffic) i Patricia Arquette (Boyhood) oraz nominowany do Złotych Globów Paul Dano (Love & Mercy, Aż poleje się krew). W pozostałych rolach pojawią się nominowana do Złotych Globów i nagrody Emmy Bonnie Hunt, Eric Lange i nominowany do nagrody Emmy David Morse. Reżyserem produkcji jest zdobywca nagrody Emmy Ben Stiller, a autorami scenariusza są Brett Johnson (Mad Men) i nominowany do Nagrody Akademii Filmowej Michael Tolkin (Gracz), którzy poznali się w zespole scenarzystów podczas prac nad serialem Ray Donovan.

Obowiązki producentów wykonawczych pełnią: Ben Stiller, Brett Johnson, Michael Tolkin, a także Bryan Zuriff (Steve Jobs, RAY DONOVAN), Bill Carraro (Blade Runner 2049, Terminator: Genisys), trzykrotnie nominowany do Oscara Michael De Luca (The Social Network, Pięćdziesiąt twarzy Grey) ze spółki Michael De Luca Productions oraz Nicky Weinstock, który reprezentuje Red Hour Productions. Serial Ucieczka z Dannemory został wyprodukowany dla stacji SHOWTIME.

Miniserial "Ucieczka z Dannemory" (Escape at Dannemora) będzie miał premierę w poniedziałek, 19 listopada w HBO GO. Na antenie HBO pierwszy odcinek wyemitowany zostanie 7 grudnia o godz. 20.10, kolejne co tydzień o tej samej porze. Produkcja liczyć będzie osiem odcinków.