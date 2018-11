Fabuła produkcji osadzona tysiące lat przed wydarzeniami, które miały miejsce w "Grze o tron", będzie kroniką upadku świata złotej Ery Herosów. I tylko jedna rzecz jest pewna – będzie to historia, której nie znamy: od przerażających sekretów z historii Westeros przez genezę Białych Wędrowców, aż po tajemnice Wschodu i legendę Starków.

Twórcami serialu są Jane Goldman oraz George R.R. Martin, którzy wspólnie odpowiadają za scenariusz produkcji. Goldman pełni również funkcję showrunnerki. Producentami wykonawczymi serialu są: Jane Goldman, George R.R. Martin, James Farrell, Jim Danger Gray, Vince Gerardis, Daniel Zelman.

Naomi Watts zagra w produkcji charyzmatyczną gwiazdę towarzyskich salonów skrywającą mroczny sekret.

Naomi Watts wystąpiła ostatnio wraz z Daisy Ridley w filmie "Ophelia". Zagrała również w kilku produkcjach, które czekają na swoje premiery, takich jak: Once Upon a Time na Staten Island, The Wolf Hour, Boss Level oraz Luce. Do tej pory Watts można było oglądać w: Twin Peaks autorstwa Davida Lyncha, Powieści Henryego (The Book of Henry) Colina Trevorrowa, serialu Gypsy oraz Szklanym zamku (The Glass Castle) z Brie Larson i Woodym Harrelsonem.