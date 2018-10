Joanna Kulig wcieli się w rolę matki głównej bohaterki, granej przez Esme Creed-Miles. Polska gwiazda pojawi się w scenach retrospekcji, gdzie jako ojciec Hannah, partnerować jej będzie znany widzom "The Killing" Joel Kinnaman.

Mieliśmy skomplikowane sceny pościgów. Muszę przyznać, że bardzo mi się to podobało. Wszystko musiało być perfekcyjne. Helikopter rusza, robi okrążenie, a my w aucie zakręcamy razem z nim... Do tego ja krzyczę w wyznaczonym c do sekundy momencie. Nasz samochód był prawdziwą konstrukcją. Kierownica znajdowała się z tyłu. Joel udawał, że prowadzi, a siedzący za nami kaskader wykonywał wszystkie ewolucje. Super przeżycie - opowiadała w "Tele Tygodniu" Joanna Kulig

Zdjęcia do serialu "Hannah" kręcono na Słowacji, Węgrzech i w Hiszpanii. Na razie nie podano dokładnej daty premiery.