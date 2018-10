Wielbiciele prozy Remigiusza Mroza od dawna czekali na ekranizację jednej z jego powieści. Serial na podstawie tomu „Zaginięcie” powstaje specjalnie z myślą o platformie player. Reżyseruje Łukasz Palkowski.

Główna bohaterka Joanna Chyłka jest zdolna, bezkompromisowa, odważna i niepokorna. W prawniczym świecie pełnym mężczyzn w niczym im nie ustępuje. Gdy trzyletnia Nikola Szlezyngier znika bez śladu, a policja nie znajduje dowodów wskazujących na porwanie, głównymi podejrzanymi stają się rodzice dziecka. To właśnie Chyłka i jej nowy aplikant Kordian Oryński podejmują się obrony małżeństwa. Wszystkie poszlaki wskazują jednak na winę Szlezyngierów. Czy prawnicy zdołają wspólnie doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału?

Oprócz Magdaleny Cieleckiej w obsadzie serialu znaleźli się również Filip Pławiak, Katarzyna Warnke, Olga Bołądź, Michał Żurawski, Szymon Bobrowski, Jacek Koman, Jerzy Schejbal, Mirosław Baka, Artur Żmijewski, Piotr Głowacki, Piotr Stramowski, Mirosław Haniszewski, Piotr Żurawski oraz Jakub Gierszał.

Odcinki dostępne będą tylko w player, a przedpremierowo udostępniane w ramach płatnej oferty w player+.

Stawiamy na „Chyłkę” Remigiusza Mroza, ponieważ widzimy w tej prozie ogromny potencjał. Jesteśmy przekonani, że jego fani będą zadowoleni po obejrzeniu naszej produkcji – mówi Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający player.

Chyłka to niejednoznaczna i zagadkowa bohaterka, kobieta, jakiej jeszcze nie było w serialu TVN. Od lat porywa czytelników i wierzę, że zauroczy także widzów player i TVN. To „brudna Harriet” polskiej palestry. Poza zagadką tytułowego zaginięcia dodatkowym atutem naszej produkcji jest intrygująca relacja między mistrzynią, a jej uczniem, narracja z celnymi dialogami oraz poczucie humoru, żonglujące prawniczym żargonem. To wszystko gwarantuje widzom niezapomniane emocje – dodaje Dorota Chamczyk, producentka TVN.

Myślę, że już po pierwszym odcinku każdy będzie mógł przekonać się, że Magda Cielecka nie gra Chyłki. Ona jest Chyłką. Cieszę się ogromnie, że moja seria trafiła w dobre ręce i czuję, że mamy okazję dokonać prawdziwej rewolucji w serialowym świecie – mówi Remigiusz Mróz, autor kryminalnej serii.

Producentem z ramienia TVN jest Dorota Chamczyk, producentem wykonawczym – Violetta Furmaniuk-Zaorska i jej firma Aktiv Media. Za scenariusz odpowiadają Justyna Stefaniak, Krzysztof Szpetmański oraz Michał Wawrzecki we współpracy z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk. Autorem zdjęć jest Mateusz Wichłacz, scenografię przygotowuje Aleksandra Kierzkowska, kostiumy - Agnieszka Werner-Szyrle. Kierownikiem produkcji jest Artur Polański.