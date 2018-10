Mamy świadomość, że „Pułapka” to projekt zupełnie inny niż produkcje pokazywane u nas do tej pory. Wierzę jednak, że ten serial znajdzie swoją widownię. To dla nas nowy kierunek rozwoju, będziemy go kontynuować - zapowiada w rozmowie z dziennik.pl dyrektor programowy stacji TVN.

Ostatnią kryminalną produkcją TVNu był serial "Belle Epoque", który spotkał się z negatywnymi recenzjami zarówno ze strony widzów, jak i krytyków, a jego produkcję zakończono na jednym sezonie. Edward Miszczak zapewnia jednak, że stacja nie obawia się porażki i bez lęku stawia na kolejną kryminalną fabułę:

Wciąż szukamy nowych pomysłów. Obecnie pracujemy nad 8 projektami serialowymi, eksperymentujemy z gatunkami, formą i tematyką. W dzisiejszym świecie telewizji trzeba mieć odwagę, bo tylko w ten sposób można znaleźć widza. Każdy głos krytyki motywuje nas jeszcze bardziej.

Dyrektor nie kryje także satysfakcji, iż w głównej roli w serialu "Pułapka" udało się obsadzić Agatę Kuleszę:

Agata już od dawna należy do grona gwiazd ukochanych przez naszych widzów. Oni doskonale pamiętają, jak po zwycięstwie w „Tańcu z gwiazdami” oddała samochód na cele charytatywne. Grała też w wielu produkcjach serialowych TVN, a ostatnio siłę Agaty potwierdził wspaniały wynik filmu „Moje córki krowy”.

"Pułapka" to sześcioodcinkowy serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w sierocińcu. Głównymi bohaterkami są pisarka zmagająca się z nałogami i kryzysem twórczym oraz nastoletnia wychowanka domu dziecka, której przeszłość skrywa mroczną tajemnicę. Reżyserem produkcji jest Łukasz Palkowski, w rolach głównych występują zaś Agata Kulesza i Marianna Kowalewska. Na ekranie zobaczymy także Leszka Lichotę, Joannę Kulig i Krzysztofa Pieczyńskiego.