Redakcja Dziennik.pl

Nowy serial "Castle Rock" zabierze widzów w podróż do mrożącego krew w żyłach świata stworzonego przez autora bestsellerów Stephena Kinga. W produkcji pojawią się znane z jego twórczości motywy i bohaterowie. Akcja tej epickiej sagi mroku i światła rozgrywa się na terenie kilku kilometrów kwadratowych w lasach stanu Maine.

Fikcyjne miasteczko Castle Rock w stanie Maine często pojawia się w powieściach Stephena Kinga. To właśnie tam toczy się akcja powieści "Cujo", "To" i "Sklepik z marzeniami". W opowiadaniach "Ciało", "Rita" i "Skazani na Shawshank" znajdujemy liczne odniesienia do tego tytułowego miasteczka albo ich akcja w nim się zawiązuje. Utrzymany w konwencji horroru psychologicznego serial "Castle Rock" jest thrillerem, który w oryginalny sposób łączy znane tematy i motywy z powieści Kinga oraz wątki pojawiające się w najbardziej kultowych i popularnych powieściach tego pisarza. Serial wyprodukowała należąca do J.J. Abramsa spółka Bad Robot Productions dla wytwórni Warner Bros. Television.

W rolach głównych występują André Holland (Moonlight, Selma, 42 - Prawdziwa historia amerykańskiej legendy), Melanie Lynskey (Bliskość, W chmurach), Bill Skarsgård (To, Atomic Blonde), Jane Levy (Podmiejski czyściec, Shameless - Niepokorni) i Sissy Spacek (Carrie, Córka górnika). Gościnnie do obsady dołączył także Scott Glenn (Pozostawieni).

Castle Rock / HBO

Pomysłodawcami projektu są Sam Shaw i Dustin Thomason, którzy wspólnie z J.J. Abramsem, Stephenem Kingiem, Benem Stephensonem, Markiem Laffertym i Liz Glotzer pełnią obowiązki producentów wykonawczych.

Premiera serialu "Castle Rock" odbędzie się w HBO GO już 2 sierpnia. Tego dnia do serwisu dodane zostaną cztery pierwsze odcinki produkcji, kolejne pojawiać się będą co czwartek. Serial składać się będzie z dziesięciu odcinków.