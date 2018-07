Widzowie "Rozczarowanych" zostaną porwani do upadającego średniowiecznego królestwa, w którym absurdalne przygody przeżywa młoda, niewylewająca za kołnierz księżniczka, jej zadziorny elfi towarzysz i osobisty demon. To niezwykłe trio napotka na swojej drodze ogry, duszki, harpie, chochliki, trolle, wodne stworzenia i mnóstwo ludzkich półgłówków.

Głosu serialowym postaciom użyczyli Abbi Jacobson (“Bean”), Nat Faxon (“Elfo”) i Eric Andre (“Luci”) oraz John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Jeny Batten, Rich Fulcher, Noel Fielding i Lucy Montgomery. Twórcą animacji jest Rough Draft Studios (Futurama).

Rozczarowani to produkcja The ULULU Company dla Netflix. Producentami wykonawczymi są Matt Groening i Josh Weinstein (The Simpsons, Futurama).