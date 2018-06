Nowa produkcja to serial obyczajowy, który wciągnie widzów pod powierzchnię zagadkowych relacji pomiędzy czwórką głównych bohaterów. Pozornie kochające się małżeństwo (Alicja Bachleda-Curuś i Bartłomiej Topa) skrywa przed światem swoją tajemnicę. Ojciec i zbuntowana nastolatka (Łukasz Simlat i Maria Kowalska) próbują na nowo stworzyć rodzinę. Pewnego dnia pod koniec wakacji, ścieżki tych bohaterów skrzyżują się plącząc ich losy już na zawsze. To nieuchronne spotkanie da początek burzliwym wydarzeniom pełnym namiętności. Ale im silniej będą się starali budować szczęśliwe życie, tym bardziej będą tonąć w rzece własnych słabości. A wszystko to doprowadzi do zbrodni... Czy można było jej zapobiec?

"Pod powierzchnią" opowiadać będzie o mrocznych tajemnicach, jakie kryją się za zamkniętymi drzwiami naszych domów. O kłamstwach, za które trzeba zapłacić najwyższą cenę i o grzechach, które niszczą nas samych. To próba odpowiedzi na pytanie, jak dobrze znamy tych, których kochamy najbardziej.

Serial "Pod powierzchnią" jest kolejnym autorskim projektem stacji TVN, od początku rozwijanym przez Zespół Produkcji Fabularnej, który nadzoruje Marta Grela-Gorostiza. Główną scenarzystką serialu jest Kaśka Śliwińska-Kłosowicz. Zdjęcia do produkcji rozpoczną się w lipcu i potrwają do października, a realizowane będą w Warszawie oraz w Płocku, w którym to osadzona została fabuła. Kierownikiem produkcji serialu "Pod powierzchnią" jest Krzysztof Łojan, a producentem - Karolina Izert. Autorem zdjęć do serialu jest uznany operator filmowy Bogumił Godfrejów, laureat wielu nagród w Polsce i za granicą. W 2002 roku za zdjęcia do filmu "Męska sprawa" był wraz z reżyserem Sławomirem Fabickim nominowany do Oscara w kategorii krótkometrażowy film fabularny.