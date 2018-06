Do obsady szóstego sezonu "House of Cards" dołączyli nominowani do Oscara Diane Lane oraz Greg Kinneare, a także Cody Fern. W ostatniej odsłonie, obok Robin Wright, powrócą: nominowany do nagrody Emmy Michael Kelly, Jayne Atkinson, nominowana do Oscara Patricia Clarkson, nominowana do Emmy Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott oraz Boris McGiver.

Producentami wykonawczymi "House of Cards" są Melissa James Gibson i Frank Pugliese, Robin Wright, David Fincher, Joshua Donen​, Dana Brunetti​, Eric Roth​, Michael Dobbs​ i Andrew Davies​.

Twórcą serialu jest Beau Willimon​, a za produkcję odpowiada Donen/Fincher/Roth oraz studio MRC dla Netflix.

House of Cards 6 / Netflix / David GiesbrechtNetflix

W 2013 roku "House of Cards" stał się pierwszym oryginalnem serialem internetowym, który nominowano do nagrody Primetime Emmy Awards w najważniejszych kategoriach. Serial otrzymał do tej pory 53 nominacji i 7 nagród Emmy - w tym pierwszą w historii nagrodę w głównej kategorii dla serwisu streamingowego dla Davida Finchera za "Wybitną reżyserię serialu dramatycznego". House of Cards zdobył także 2 Złote Globy i 6 nominacji. Pośród licznych wyróżnień znajdują się także: 11 nominacji i 2 nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych, nagroda Amerykańskiego Instytutu Filmowego, 4 nominacje i jedna Nagroda Gildii Amerykańskich Scenarzystów, 2 nominacje do nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej, 4 nominacje do Nagrody Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych, 2 nominacje do Nagrody Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych i Nagroda Peabody'ego.