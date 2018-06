Olga Sawicka (Agata Kulesza), główna bohaterka nowej produkcji TVN, to jedna z najchętniej czytanych pisarek powieści kryminalnych. Szukając inspiracji do kolejnej książki trafia na intrygującą sprawę dotyczącą nastoletniej dziewczyny. Pozornie prosty temat ma jednak drugie dno. Niepostrzeżenie Olga zostaje wciągnięta w niebezpieczną pułapkę – intrygę z przeszłości, która po latach powraca z podwójną siłą. Tym razem nie jest to jednak literacka fikcja, ale niezwykle groźna gra, w której stawką jest życie…

"Pułapka" to autorska sześcioodcinkowa produkcja TVN, realizowana na podstawie scenariusza Karoliny Frankowskiej i Michała Godzica. Reżyserem serialu został wielokrotnie nagradzany i wyróżniany Łukasz Palkowski, odpowiedzialny m.in. za takie produkcje jak „Bogowie”, „Belfer” czy „Najlepszy”. Autorem zdjęć do nowej produkcji jest Marian Prokop („Listy do M.”, „Miasto 44”, „Belfer”). Producentami serialu są Tomasz Karpiński oraz Katarzyna Bielecka.