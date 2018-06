Desna (Niecy Nash) – właścicielka salonu, poza prowadzeniem biznesu zajmuje się opieką nad chorym psychicznie bratem bliźniakiem Deanem (Harold Perrineau). Kobieta współpracuje ze swoją przyjaciółką Jennifer (Karrueche Tran), która niegdyś lubiła dobrze się zabawić, dziś jednak stara się być dobrą matką dla dwójki swoich dzieci. Do ich zespołu należą również enigmatyczna Quiet Ann (Judy Reyes), Polly (Carrie Preston), która niedawno wyszła z więzienia oraz znudzona swoją pracą Virginia (Karrueche Tran). Każda z nich ma swoją tajemnicę, której nie chce ujawniać. Świat salonu to jednak znacznie więcej niż tylko stylizacja paznokci. Ubogacają go dodatkowo prowadzący szemrane interesy Roller (Jack Kesy), wychodzący z nałogu alkoholowego mąż Jennifer – Bryce (Kevin Rankin), doktor Ken Brickman (Jason Antoon) oraz gangster Uncle Daddy (Dean Norris).

Cały pierwszy sezonu serialu "Pazury" (Claws) jest już dostępny w HBO GO. Pierwszy odcinek drugiego sezonu dodany zostanie już 18 czerwca, a kolejne co poniedziałek. Premiera na antenie HBO3 zaplanowana została na 15 sierpnia.