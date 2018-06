Wkrótce na ekranie pojawią się postacie, które stworzyłem, więc czeka mnie jedna z najważniejszych chwil życiu. Coś już wiem, bo miałem okazję zobaczyć dwa pierwsze odcinki. Mogę śmiało powiedzieć, że to mój serial, chociaż jest tylko na motywach tetralogii. Znam scenariusz sezonu i dalej jest jeszcze lepiej. Fani spotkają swoich bohaterów, idealnie oddanych przez scenarzystów i zagranych przez świetnych aktorów polskich i zagranicznych. Nieraz byłem na planie i mogłem obserwować produkcję z bliska. Akcja serialu nie pokrywa się dokładnie z moją historią, ale to wyszło mu tylko na dobre. Widzowie będą mieć trochę niespodzianek, które w mojej opinii wzbogacają opowieść. Miałem wpływ na powstawanie scenariuszy, a nawet produkcję i ani razu nie zaprotestowałem. Więcej - jestem nieco zazdrosny o nowe pomysły! Będzie się działo! - mówi Vincent V. Severski

"Nielegalni" to pierwszy polski serial o życiu szpiegów od czasu słynnej „Stawki większej niż życie”. 50 lat po premierze pierwszego odcinka słynnej sagi widzowie poznają Konrada Wolskiego (w tej roli znany z „Belfra” Grzegorz Damięcki). To już kolejna, po serialu „KRUK. Szepty słychać po zmroku” i dwóch sezonach „Belfra”, oryginalna produkcja CANAL+.

Jakiś czas temu obiecywaliśmy 2 polskie seriale rocznie na antenie CANAL+. Bardzo się cieszę, że konsekwentnie realizujemy założoną strategię. Po świetnym "Belfrze" i wspaniale przyjętym serialu „KRUK. Szepty słychać po zmroku”, do którego należała ta wiosna – możemy dać widzom prawdziwą serialową petardę na jesień. "NIELEGALNI" to serial szpiegowski, którego produkcja realizowana jest na naprawdę światowym poziomie - mówi Anna Limbach-Uryn, dyrektor programowa platformy nc+

Konrad Wolski, szef wydziału Q, elitarnej komórki polskiego wywiadu, przejmując w Stambule białoruskiego handlarza bronią, dowiaduje się o planowanym w Szwecji zamachu terrorystycznym. Broń, która zostanie użyta w zamachu, ma pochodzić z sowieckiego arsenału ukrytego na Białorusi. Konrad natychmiast uruchamia Travisa, polskiego szpiega zakonspirowanego w mińskim KGB, by zdobył informacje wywiadowcze, które udaremnią plan terrorystów. Sprawę komplikuje fakt, że Travis został właśnie zdekonspirowany przez jednego z białoruskich oficerów KGB. Poddany finansowemu szantażowi nie utrzyma się długo na swojej pozycji – z misją jego natychmiastowej ewakuacji rusza do Mińska Sara, oficer polskiej Agencji Wywiadu. Równocześnie w Warszawie emerytowany generał białoruskich służb szantażuje Premiera Rządu RP. Oficerowie Agencji Wywiadu muszą za wszelką cenę przejąć archiwalne materiały obciążające szefa polskiego rządu. Wszystkie drogi prowadzą więc do Mińska. Rozpoczyna się mordercza gra z czasem.

"Nielegalni" to mocne aktorskie nazwiska. Obok Grzegorza Damięckiego ("Belfer") na ekranie w zupełnie nowej roli Sylwia Juszczak („Odwróceni"), Filip Pławiak („Czerwony pająk”), Agnieszka Grochowska („Obce niebo”), Adam Woronowicz („Pakt”), Tomasz Schuchardt („Cicha noc”), Ireneusz Czop ("Pokłosie"), Jan Frycz ("Baby blues"), Arkadiusz Detmer („Symetria”) oraz Andrzej Seweryn („Ostatnia rodzina”). Z obsady międzynarodowej warto wymienić norweską aktorkę Synnøve Macody Lund („The Girl in the Spider's Web”) rosyjskiego aktorka Sergeya Frolova („Devushka s kosoy”) czy ukraińską gwiazdę filmu „Dedushka” - Fatimę Gorbenko.

Pieczątką jakości serialu są wybitni twórcy: reżyserzy Leszek Dawid (odcinki 1-5) i Jan P. Matuszyński (odcinki 5-10), oraz operatorzy Piotr Sobociński jr i Kacper Fertacz, Za scenariusz do „NIELEGALNYCH” odpowiadają Maciej Kubicki, Bartosz Staszczyszyn oraz Dorota Jankojć-Poddębniak . Producentem wykonawczym serialu jest firma TELEMARK Anna Kępińska i Maciej Kubicki („Bez tajemnic”, „Pakt”, „Uwikłani”).

Ekipa zakończyła zdjęcia na Białorusi i w Turcji. Trwają prace na planie w Warszawie, ostatnia transza zdjęć powstanie w lipcu w Szwecji. Premiera serialu jesienią 2018 tylko w CANAL+ i CANAL+ 4K Ultra HD