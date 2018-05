Jeszcze w marcu Ilona Łepkowska zapowiedziała, że kończy swoją współpracę z produkcją "Korony królów", ponieważ od początku zapowiadał, że zamierza jedynie pomóc na starcie serialu, później zaś wycofać się z projektu. Najwyraźniej jednak Jacek Kurski znalazł sposób na to, by nakłonić scenarzystkę do pozostania przy produkcji, bowiem na swoim Facebooku pani Ilona właśnie zapowiedziała 2. sezon serialu o Jagiellonach:

Za dwa tygodnie zaczynają się zdjęcia do drugiego sezonu serialu. Spodziewajcie się nowych wątków, nowych miejsc akcji ( tak, tak, nie tylko Wawel...), nowych bohaterów.

Przy tej okazji Łepkowska podsumowała dotychczasową pracę na planie historycznej telenoweli:

Warto było podjąć to wyzwanie, choć lekko nie było... Ciężka praca, nerwy, internetowy hejt - ale wydaje mi się, że mimo wszystkich trudności ta historyczna telenowela na trwałe wpisała się w telewizyjny pejzaż. Ma stałych widzów i fanów, a zespół tworzący "Koronę" stara się, żeby było coraz lepiej, ciekawiej, barwniej, efektowniej.

Dziękuję wszystkim, z którymi razem zmagaliśmy się z wszystkimi problemami i trudnościami. Jesteście super! Trzeba było mocnych nerwów, końskiego zdrowia i niespożytych sił, żeby przeżyć ten ostatni rok!

Czekacie na nową odsłonę "Korony królów"?