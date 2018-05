W malowniczych plenerach Gór Sowich ginie studentka. Tajemniczą i okrutną egzekucją żyją media w całej Polsce. Śledztwo podąża w wielu kierunkach, jednak sprawa nie zostaje rozwiązana. Po latach, w tej samej miejscowości, dochodzi do kolejnej zbrodni. Śledztwo prowadzi komisarz Trela (Andrzej Konopka), który, by dotrzeć do prawdy, musi przełamać zmowę milczenia panującą w miasteczku. Serial to połączenie gatunków, kryminału z elementami mystery i thrillera obyczajowego.

"Znaki" to kolejna, po "Zbrodni", "Rewirze" oraz "Ultraviolecie", lokalna produkcja SPT w Polsce. Jesteśmy otwarci na ciekawe projekty i eksperymenty, chcemy testować różne gatunki, a "Znaki", serial crime mystery, idealnie wpasowuje się w tę strategię - powiedział John Rossiter, General Manager SPT CE. Zamierzamy inwestować w kolejne oryginalne produkcje w tym regionie, szczególnie w Polsce - dodaje.

Serial wyreżyserują Jakub Miszczak ("Sprawiedliwi - Wydział kryminalny", "Licencja na wychowanie") i Marcin Ziębiński ("Kiedy rozum śpi", "Dublerzy"). Za scenariusz odpowiadają Błażej Przygodzki (Sprawiedliwi - Wydział kryminalny, Policjantki i Policjanci, Licencja na wychowanie), Paulina Murawska (Ultraviolet, Komisarz Alex, Być jak Kazimierz Deyna), Wojciech Miłoszewski (Wataha, Prokurator). Premiera serialu zaplanowana jest na jesień 2018 roku.