Serial będzie można obejrzeć wyłącznie w Showmax. Reżyserem i współautorem scenariusza, napisanego razem z Kasprem Bajonem jest Jan Holoubek, operatorem Bartek Kaczmarek. W serialu zagrają również Zofia Wichłacz, Agnieszka Żulewska i Magdalena Walach, Ireneusz Czop, Piotr Fronczewski i Wojciech Machnicki.

Ten serial to kolejna już inwestycja Showmax w polskich twórców, a piąta produkcja oryginalna, którą będzie można zobaczyć w tym roku. Cieszymy się, że to właśnie Showmax jako pierwszy pokaże współczesny serial osadzony w latach 80., w dodatku z udziałem wyjątkowego duetu aktorskiego Seweryn-Ogrodnik i całą plejadą polskich gwiazd - powiedział Jurek Dzięgielewski, Head of Content, Showmax CEE.

Od kilku lat marzyłem o tym, by zrealizować serial osadzony w latach osiemdziesiątych - czasie mojego wczesnego dzieciństwa, które do dzisiaj pozostają dla mnie najsilniejszą inspiracją. Bardzo się cieszę, że poza opowieścią i świetnymi bohaterami, jakich wkrótce zobaczą widzowie, udało nam się stworzyć unikalną, mroczną atmosferę świata, w którym rozgrywa się akcja serialu – powiedział Jan Holoubek.

Rojst / Materiały prasowe

Scenerią serialu "Rojst" są lata 80. w Polsce – sam środek ponurego krajobrazu pomiędzy stanem wojennym a Okrągłym Stołem. W niedużym, zapomnianym mieście gdzieś na południowym zachodzie Polski, dochodzi do brutalnego podwójnego morderstwa: młodej prostytutki i miejscowego komunistycznego działacza. W tym samym czasie samobójstwo popełnia również para nastolatków. W miejscowej gazecie o morderstwie ma napisać Witold Wanycz (Andrzej Seweryn), doświadczony, nieco zgorzkniały dziennikarz. Jednocześnie w tej samej redakcji zatrudnia się młody redaktor: Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik) – syn wysoko postawionego działacza partyjnego. Rozpoczyna na własny rachunek dziennikarskie śledztwo. Czym bardziej angażuje się w sprawę, tym głębiej grzęźnie w tytułowy rojst - bagno, z którego trudno się wydostać.

Za produkcję serialu "Rojst" odpowiada Studio Filmowe Kadr (Jesteś Bogiem, Rewers, Sala samobójców). Producentem z ramienia Studia Filmowego Kadr jest Dariusz Sidor. Producentem ze strony Showmax – Jurek Dzięgielewski, producentem kreatywnym - Krzysztof Rak. Za scenografię odpowiada Marek Warszewski, za muzykę - Jan Komar, kostiumy Weronika Orlińska. Zdjęcia odbywały się na Śląsku i w Warszawie.