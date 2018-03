W szóstym sezonie "House of Cards" stery przejmuje laureatka Złotego Globu i nominowana do nagrody Emmy - Robin Wright. U jej boku pojawią się także Michael Kelly, Diane Lane, Greg Kinnear, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Cody Fern, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott and Boris McGiver.

Z obsady znika odtwórca głównej roli w poprzednich sezonach, Kevin Spacey. Po tym, jak aktor został oskarżony przez kilku mężczyzn o molestowanie seksualne, Netflix zakończył z nim współpracę.

Czy "House of Cards" bez Franka Underwooda będzie hitem? Przekonamy się już niebawem, a tymczasem prezentujemy pierwszą zapowiedź finałowego sezonu: