Historyczno-kryminalny cykl śledziło w środy o godz. 21.30 średnio 1,89 mln osób, jednak wpływy z reklam w wysokości blisko 12 mln zł nie satysfakcjonowały TVN. W tym roku w środowe wieczory widzowie stacji obejrzą trzeci sezon show „Agent - Gwiazdy”.

Czy TVN zrealizuje zatem drugi sezon „Belle Epoque”? W rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl Edward Miszczak uzależnia tę decyzję od kreatywności scenarzystów. Dyrektor przyznaje też, że scenariusz pierwszego sezonu nie spełnił oczekiwań. - Serial wróci, jak będzie miał dobry scenariusz. W pierwszym sezonie scenariusz nie do końca sprostał. Jak patrzę na to, co daje „Diagnoza”, to nie ma pola do dyskusji. Ale nie pożegnałem się jeszcze z tym projektem - wyjaśnia.

Z ustaleń portalu wynika, że scenariusze do niektórych odcinków sezonu drugiego już powstały. Miszczak nie był jednak zadowolony z ich jakości, bo nie chce robić telenoweli historycznej.

- Jestem wiernym widzem „Korony królów”, oglądam prawie każdy odcinek. Emisja tego serialu jest misją telewizji publicznej. Telenowela umieszczona w czasach historycznych to bardzo fajny pomysł. Dlaczego tylko Turcy mają go realizować i sprzedawać na pół świata? - komentuje dyrektor. Zarazem jednak wyklucza realizację podobnej produkcji przez TVN. - „Korona królów” to nie jest nasza widownia. Ten serial ma duże wyniki w grupie 4+. Na pewno nie żegnamy się z projektami historycznymi, tylko na razie nie będziemy się nimi zajmować - podsumowuje.