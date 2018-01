Serial stanowi adaptację popularnego komiksu o tym samym tytule. Głównym bohaterem jest Jefferson Pierce (Cress Williams), który dla dobra swojej rodziny porzucił karierę superbohatera. Jednak po kilku latach, gdy miejscowy gang zaczyna zagrażać lokalnej społeczności, Pierce postanawia na powrót stać się pogromcą zła znanym jako Black Lightning.

Serial powstał na zlecenie The CW. Telewizyjna premiera nastąpi już 16 stycznia.

Natomiast na platformie Netflix „Black Lightning” zadebiutuje tydzień później, 23 stycznia. Na bazie umowy z The CW kolejne odcinki na platformie będą pojawiać się co tydzień, co nietypowe jak na Netflix, który zazwyczaj oferuje swoim widzom od razu całe sezony.