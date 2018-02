Fabuła z zakazaną miłością w tle

Opowieść rozpoczyna wątek miłości między służącą o imieniu Melek (Selin Sezgin) i Kenanem Emiroglu (Volkan Çolpan) - synem jej bogatych przełożonych. Rodzice nie akceptują wyboru potomka, dlatego matka postanawia odprawić pracownicę, która spodziewa się dziecka. O ciąży nie wie nikt z zamożnej rodziny. Późniejszych narodzin dziewczynki - Elif - nie jest świadomy więc jej ojciec, który w międzyczasie bierze ślub z inną kobietą. Melek także próbuje ułożyć swoje życie na nowo, wiąże się jednak z nieodpowiednim mężczyzną - agresywnym hazardzistą. Relacja od początku nie jest udana, lecz czara goryczy przelewa się w momencie, w którym mężczyzna postanawia sprzedać Elif, by móc spłacić długi. Chora Melek, chcą ochronić córkę, postanawia uciec od partnera. W międzyczasie trafia jednak do szpitala, a dziewczynkę powierza opiece dawnej przyjaciółki, która zabiera Elif do domu państwa Emiroglu.

Hit TVP 1

Z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl wynika, że średnia oglądalność tureckiego serialu "Elif", w okresie od 8 maja do 13 października 2017 roku, wyniosła 948 tys. osób. Przełożyło się to na 17,23 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 6,61 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 8,97 proc. w grupie 16-59.

Ile odcinków ma serial?

Na chwilę obecną stworzono 4 sezony, na które składa się ponad 600 odcinków. Jeżeli TVP1 postanowi utrzymać serial na antenie, jego miłośnicy obejrzą ich jeszcze więcej - w Turcji jeden odcinek trwa 60 minut, a w Polsce około 30. Co prawda nie wiadomo, czy kanał podejmie decyzję o kontynuowaniu emisji "Elif", ale fakt jego wysokiej oglądalności wydaje się przekonującym argumentem, by serialu nie usuwać z ramówki.

Miliony fanów na całym świecie

Serial znalazł się na antenach stacji telewizyjnych z całego świata. Emitowany jest m.in. w: Bośni i Hercegowinie, Peru, Kolumbii, Serbii, Pakistanie, Meksyku, Chile, Bułgarii, Rumuni czy na Węgrzech.

Turecka telenowela cieszy się też dużą popularnością w Indonezji. Do tego stopnia, że stacja telewizyjna Surya Citria (SCTV) emituje lokalny odpowiednik (m.in. indonezyjska obsada) tej opery mydlanej od lutego 2016 roku. Warunkiem uzyskania zgody na stworzenie własnej wersji było podpisanie przez SCTV kontraktu na 2 sezony oryginalnej telenoweli, która szybko zaskarbiła sobie miłość tamtejszych widzów.

Serialowe gwiazdy na YouTubie

Isabella Damla Güvenilir, znana z roli Elif Simsek, ma zaledwie 9 lat, a już zdobyła niewyobrażalną sławę. Występując w tureckim serialu, zyskała sympatię rzeszy fanów, którzy śledzą jej poczynania także w internecie. Kilkuletnia gwiazda angażuje się bowiem w działalność na serwisie YouTube, pojawiając się filmach publikowanych przez Pokito TV. Liczba wyświetleń większości z nich przekracza milion, a sam kanał ma ok. 83 tysięcy subskrybentów. Na YouTube działa też inna aktorka z obsady "Elif" - Dilara Yüzer (Gonca), publikująca tam m.in. swoje relacje z podróży.

Przyjaźnie na planie

W momencie rozpoczęcia nagrań telenoweli, serialowa Elif miała niewiele ponad 5 lat. Między dziewczynką a Selin Sezgin, odgrywającą rolę jej matki, od razu wytworzyła się niezwykła więź.

- Nasza relacja jest bardzo bliska, wszyscy tutaj kochają Isabellę. W serialu jesteśmy matką i córką, a w rzeczywistości jesteśmy jak dwie siostry. Kiedy rozpoczynaliśmy nagrania serialu, Isabella miała pięć i pół roku. Siedziała na moich kolanach. Nie potrafiła czytać ani pisać. Wszystkiego nauczyłyśmy się razem. Dorastała na naszych oczach. Wiem o niej wszystko. Ma alergię na jabłka, nie je jaj, wiem, co ją martwi i co trzeba zrobić… Cała ekipa to wie! Świetnie się razem bawimy - powiedziała serialowa Melek w wywiadzie dla Happy Channel.