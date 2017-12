„Belfer” to oryginalna produkcja Canal+, której głównym bohaterem jest Paweł Zawadzki (Maciej Stuhr). W drugim sezonie tytułowy nauczyciel zostaje zmuszony do podjęcia pracy w jednym z prestiżowych liceów we Wrocławiu. Okazuje się, że na terenie szkoły toczy się mordercza gra, a Zawadzki nie znalazł się tam przypadkowo

Średnia widownia ośmiu premierowych odcinków drugiej serii wyniosła 267 tys. widzów, co przekłada się na wynik porównywalny do sezonu pierwszego. „Dwójka” zebrała jednak znacznie gorsze recenzje niż oryginalna odsłona.

- Analizujemy wyniki oglądalności drugiego sezonu „Belfra” i przyglądamy się dotychczasowej współpracy. Rozmawiamy z aktorami i twórcami, bo chcemy dowiedzieć się, jak oceniają współpracę. Badamy potencjał na realizację trzeciej odsłony „Belfra”, a decyzję w sprawie kontynuacji podejmiemy w pierwszym kwartale 2018 roku - tłumaczy portalowi wirtualnemedia.pl Paulina Smaszcz-Kurzajewska.

Według ustaleń portalu, w chwili obecnej Canal+ nie pracuje nad trzecim sezonem. Nie toczą się również żadne rozmowy w tej sprawie między nc+ a scenarzystą „Belfra” Jakubem Żulczykiem oraz Grupą TVN, producentem serialu.