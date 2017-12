„Dziewczyny ze Lwowa” to serial obyczajowo-komediowy o perypetiach czterech tytułowych dziewczyn: Uljany (Anna Gorajska), Poliny (Magdalena Wróbel), Olyi (Katarzyna Ucherska) i Swietłany (Anna Maria Buczek), które po stracie pracy we Lwowie przyjeżdżają do Warszawy w poszukiwaniu lepszego życia.

Drugi sezon „Dziewczyn ze Lwowa” był emitowany na antenie Jedynki od 3 września do 3 grudnia. Średnia oglądalność premierowych odcinków w niedziele o godz. 20.15 wyniosła 2,91 mln widzów.

Dla porównania, pokazywaną jesienią 2015 roku w tym paśmie pierwszą serię „Dziewczyn ze Lwowa” oglądało o 800 tys. widzów więcej.

Jednak władze TVP1 są mimo wszystko zadowolone z oglądalności serialu i zamówiły trzeci sezon, który ma trafić do ramówki jesienią 2018 roku - dowiedział się portal wirtualnemedia.pl.