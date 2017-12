W Nowy Rok widzom Jedynki zostaną pokazane dwa odcinki serialu. Kolejne będą prezentowane codziennie, cztery razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku, aż do wakacji.

- Żyjemy w czasach zabicia czytelnictwa, uproszczonego i bazującego na stereotypie postrzegania historii. Żyjemy w czasach wielkiego nieuctwa i zapóźnień, jeśli chodzi o wiedzę historyczną. Właśnie taki format, telenoweli historycznej, jest najlepszym możliwym, aby dogonić tego widza i zawładnąć jego wyobraźnią, opowiedzieć polskie historie - mówi prezes TVP Jacek Kurski.

- Telewizja publiczna wraca do opowiadania polskiego kanonu kulturowo-tożsamościowego i robi to w środkach wyrazu, które wreszcie trafią do widza masowej wyobraźni. Jest misją telewizji publicznej opowiadać polskie historie o polskich bohaterach, polskie piękne narracje i odtwarzanie prawdy historycznej w sposób zrozumiały, który dotrze do milionów, także młodych, Polaków - dodaje.

- Jestem niezmiernie dumny z tego, że udało się ruszyć z tym arcyambitnym przedsięwzięciem. Myślałem sobie tak: jeżeli z jednej strony jest tak duże wzięcie na seriale historyczne w rodzaju „Wspaniałego stulecia”, a z drugiej strony nie mamy w Polsce takiego serialu, pokazującego barwnie naszą historię, to obowiązkiem publicznej telewizji jest wejść i wypełnić tę lukę. Zdecydowałem się na to, mimo, iż pojawiały się głosy, że to się nie może udać. Sądzę, że będzie wprost przeciwnie i osiągniemy spektakularny sukces - twierdzi dalej Kurski w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

Dodaje też, że serial obliczony jest na „kilka, a może nawet kilkanaście lat”. - Moją ambicją jest pokazać w ten przystępny, edukujący sposób, historię Polski aż do czasów najnowszych - stwierdza.

Z kolei scenarzystka „Korony królów” Ilona Łepkowska zapowiada serial jako opowieść o interesujących postaciach i emocjach. - Telenowele zawsze są o uczuciach. Myślę, że emocje i uczucia są takie same dzisiaj, jak były kilkaset lat temu. Dlatego mam nadzieję, że ten serial będzie zrozumiały dla współczesnego widza. Chcemy historię pokazać przez fajne, interesujące, bogate, ciekawe, silne postaci. Za ich pośrednictwem troszkę przypomnieć widzom średniowiecze. Myślę, że to połączenie jednego z drugim sprawi, że będziemy się uczyć nie wiedząc nawet, że się uczymy - oznajmia Łepkowska.

„Korona królów” to pierwszy serial Telewizji Polskiej poświęcony średniowiecznej historii naszego kraju. Akcja rozpoczyna się w 1333 roku, gdy umiera Władysław Łokietek (Wiesław Wójcik), a na tronie zasiada jego jedyny żyjący syn - Kazimierz (Mateusz Król). W tle pojawiać się będą liczne wątki miłosne, dworskie intrygi oraz skomplikowane relacje Kazimierza z żoną Anną (Marta Bryła) oraz matką (Halina Łabonarska).