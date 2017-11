„Dark” to pierwszy oryginalny serial Netflixa produkcji niemieckiej. Fabuła kręcił się wokół zniknięcia dwójki dzieci z niemieckiego miasteczka Winden. Zdarzenie otwiera czeluści, które podważają istnienie czasu, jaki znamy. Ważniejszym od tego, kto porwał dzieci, okazuje się to, kiedy to się stało.

Akcja serialu ochrzczonego już w mediach społecznościowych mianem niemieckiej odpowiedzi na „Stranger Things” rozgrywa się w czasach współczesnych we wspomnianym miasteczku, z którego zniknęły dzieci. Sytuacja się komplikuje, kiedy wychodzi na jaw, że do podobnego zdarzenia doszło w 1986 roku.

Pierwszy sezon serialu liczy 10 godzinnych odcinków. Pomysłodawcami są Jantje Friese oraz Baran bo Odar („Cisza”), który stanął również za kamerą.

Zgodnie z polityką Netflixa, na platformie 1 grudnia pojawi się od razu cały sezon serialu.