Telenowela ma opowiadać o kulisach władzy Kazimierza Wielkiego (Mateusz Król), króla Polski w latach 1333-1370, ostatniego władcy z dynastii Piastów. Akcja serialu rozpocznie się na łożu śmierci Władysława Łokietka (Wiesław Wójcik), ojca Kazimierza.

Pierwotnie premierę patriotycznego serialu zaplanowano na 21 listopada, a emisję od poniedziałku do czwartku w popołudniowym paśmie o godz. 18.55, tuż przed „Wiadomościami”. Obecnie Jedynka emituje o tej porze paradokument „Komisariat”.

Regularna emisja „Korony królów” ruszy 2 stycznia, a pilotażowy odcinek produkcji Jedynka może już pokazać w Nowy Rok - donosi portal wirtualnemedia.pl.

- Śmieszą mnie porównania „Korony królów” do „Gry o tron”. To jest absurdalne, ponieważ my nigdy nie komunikowaliśmy naszej produkcji, że jest to polska odpowiedź na „Grę o tron”. Porównywanie ze sobą obu seriali miałoby sens tylko wtedy, gdybyśmy mogli porównywać ze sobą ich budżety. Tymczasem koszt produkcji jednego odcinka „Korony królów” stanowi nawet nie 1/2, nie 1/4, nie 1/10, a nawet nie 1/50 wartości budżetu jednego odcinka ósmej edycji „Gry o tron”. Budżet „Korony królów” to... 1/250 budżetu „Gry o tron” - mówi portalowi wirtualnemedia.pl Jacek Kurski, prezes TVP.

Jeden odcinek 8. sezonu „Gry o tron” kosztuje 15 mln dolarów. Przy uwzględnieniu kursu dolara i na podstawie wypowiedzi Kurskiego można wyliczyć, że koszt wyprodukowania jednego odcinka „Korony królów” wyniósł ok. 220 tys. zł.

- W tych okolicznościach uważam za wielki misyjny sukces Telewizji Polskiej, że udało się podjąć taką produkcję i wobec ograniczonych funduszy urzeczywistnić ten projekt w obszarze gatunku telewizyjnego telenoweli historycznej - komentuje prezes TVP. - Nasz naród musi mieć własne opowieści o swoich bohaterach oraz o swojej historii i nie być skazany na kibicowanie zagranicznym produkcjom. Od czegoś trzeba zacząć - dodaje.

Opiekę literacką nad „Koroną królów” sprawuje Ilona Łepkowska. Za kamerą stanął Wojciech Pacyna, a w obsadzie produkcji znaleźli się m.in. Halina Łabonarska (Królowa Jadwiga), Marta Bryła (Aldona), Paulina Lasota (Cudka), Piotr Gawron-Jedlikowski (Niemierza), Marcin Rogacewicz (Jaśko), Wojciech Żołądkowicz (Olgierd), Ireneusz Pastuszak (Przemysław Sieradzki), Andrzej Popiel (Bolko), Anna Grycewicz (Kunegunda), Katarzyna Czapla (Elżbieta) i Tomasz Sapryk (Kanclerz).