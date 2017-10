Akcja drugiej serii „Stranger Things” rozgrywa się blisko rok po wydarzeniach z części pierwszej. Ponownie znajdziemy się w miasteczku Hawkins w stanie Indiana. W ostatnim odcinku pierwszego sezonu, po powrocie Willa z alternatywnej rzeczywistości (Upside Down), mogło się wydawać, że wszystko wróciło do normy. Jednak to tylko pozory.

W drugiej odsłonie bazującego na nostalgii za latami 80. przeboju do swych ról powracają Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Winona Ryder i David Harbour. Wśród nowych aktorów są m.in. Sean Astin („Władca Pierścieni”) i Paul Reiser („Obcy - decydujące starcie”).

Za ścieżkę dźwiękową, która poprzednio uplasowała się w czołówce najlepiej sprzedających się soundtracków roku, ponownie odpowiadają Kyle Dixon i Michael Stein, czyli duet SURVIVE.