Jan Pawlicki, dyrektor TVP1, w wywiadzie dla radia TOK FM przyznał, że serial będzie emitowany do końca roku kalendarzowego, jednak jego losy są już przesądzone.

- Jestem zwolennikiem utrzymania „Klanu” do końca roku kalendarzowego, ponieważ jest to format, który ma wiernych widzów, a my nie chcemy naruszać przyzwyczajeń widzów, chcemy kreować nowe przyzwyczajenia i modyfikować, a nie niszczyć - oświadczył Pawlicki.

- Taki poziom, jaki ma „Klan”, buduje się latami, nie można tym gardzić. Uważam, że „Klan” to projekt, który gaśnie. Tego typu seriale są oglądane, ale to nie buduje wartości telewizji na przyszłość - dodał.

Zapowiedział przy tym, że TVP zapełni lukę po serialu: - Będziemy pracować nad formatem, który zastąpi „Klan”. To nie nastąpi w sposób gwałtowny.

Z raportu opublikowanego jakiś czas temu przez portal wirtualnemedia.pl wynika, że pierwsze powakacyjne odcinki „Klanu” oglądało średnio 868 tys. widzów, czyli prawie o milion mniej niż w poprzednim sezonie.

„Klan” jest emitowany nieprzerwanie od 20 lat, dokładnie od 16 czerwca 1997 roku. W czasach największej świetności gromadził przed telewizorami ponad 10 milionów Polaków.