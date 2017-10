Bohaterką serialu jest trzydziestoletnia Ola Serafin (Marta Nieradkiewicz), która po powrocie z Londynu do rodzimej Łodzi jest świadkinią tragicznego zdarzenia. Jako że policja zamyka śledztwo, kobieta decyduje na własną rękę dowiedzieć się, co się stało. Tytułowa „Ultraviolet” to grupa speców od nowych technologii, która rozwiązuje sprawy niewyjaśnione przez organy ścigania.

Marcie Nieradkiewicz partneruje plejada polskich gwiazd, w tym Agata Kulesza, Bartłomiej Topa, Sebastian Fabjański, Sebastian Kalita, Michał Żurawski, Weronika Rosati, Mateusz Damięcki, Anna Dereszowska, Bartosz Gelner i Magdalena Czerwińska.

Serial wyreżyserował Jan Komasa, twórca „Miasta 44” i „Sali samobójców”.

„Ultraviolet” jest lokalną produkcją stacji AXN, która będzie pokazywać serial w każdą środę o godz. 22.00, począwszy od 25 października.