- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników oglądalności serialu „Diagnoza”, które rosną z odcinka na odcinek. Produkcja przyciąga przed telewizory około 2 mln widzów i ma już grono wiernych fanów. Bardzo nas cieszy, że tajemnica Anny zainteresowała widownię. Docierają do nas niezwykle pozytywne komentarze i opinie widzów. W związku z tym podjęliśmy decyzję o kontynuacji produkcji - zdradza portalowi wirtualnemedia.pl Edward Miszczak, dyrektor programowy Grupy TVN.

- „Diagnozę” pokochały rzesze widzów. Zwiększająca się z odcinka na odcinek oglądalność udowadnia, że widownia nie tylko przywiązała się do serialu oraz bohaterów, ale też wciągnęła w naszą opowieść i z zapartym tchem śledzi losy Anny. Aktorzy, scenariusz i reżyseria są zwykle najsilniejszym faktorem sukcesu seriali telewizyjnych. „Diagnoza” to potwierdziła - mówi z kolei Dorota Kośmicka, producentka serialu.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy „Diagnoza 2” trafi na antenę, za to do głównej roli na pewno powróci Maja Ostaszewska, która wciela się w Annę Nowak, wracającą do Polski po długiej nieobecności. Bohaterka chce rozprawić się z przeszłością oraz zemścić na osobie, która ją skrzywdziła i odebrała bliskich. Jej plany niweczy jednak tragiczny wypadek, po którym kobieta trafia do rybnickiego szpitala. Po operacji okazuje się, że Anna traci pamięć autobiograficzną, tzn. nie pamięta, kim jest oraz nie zna szczegółów ze swojej przeszłości.

W pozostałe role wcielają się m.in. Maciej Zakościelny, Adam Woronowicz, Magdalena Popławska, Aleksandra Konieczna, Anna Smołowik, Beata Ścibakówna, Michał Czernecki, Sonia Bohosiewicz i Weronika Rosati - i część obsady również z pewnością powróci w serii drugiej.

Serial emitowany jest we wtorki o 21.30.