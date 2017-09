Serial powstanie na bazie bestsellerowej książki Petera Bakera "The Breach: Inside the Impeachment and Trial of William Jefferson Clinton". Za adaptację scenariusza odpowiadają David K. Israel i R.J. Cutler, który zajmie się również reżyserią.

„The Breach” ma liczyć sześć odcinków i odsłonić przed masowym widzem kulisy skandalu, który rozpoczął się od romansu prezydenta Billa Clintona ze stażystką Moniką Lewinsky, a skończył impeachmentem, czyli procedurą, w której parlament podejmuje decyzję o ewentualnym usunięciu funkcjonariusza publicznego z urzędu. W przypadku Clintona impeachment się nie powiódł, skompromitowany polityk piastował stanowisko prezydenta USA przez dwie pełne kadencje, od roku 1993 do 2001.

Serial przybliży sylwetki Billa Clintona i Moniki Lewinsky, ale także Hilary Clinton, Newta Gingricha, Kena Starra, Boba Livingstona i wszystkich znaczących osób zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w skandal. Rozpoczęły się już poszukiwania aktorów.

- Tło dla tej historii stanowi początek wojny pomiędzy stacjami newsowymi oraz rewolucja mediów społecznościowych - mówi R.J. Cutler. - "The Breach" to wyjątkowa historia polityczna. To opowieść o tym, jak coś w naszym rządzie pękło i nigdy nie zostało naprawione. To także emocjonująca opowieść o osobistych słabościach i zawodowych ambicjach, pysze, żądzy władzy, słowem - tym wszystkim, co niemalże doprowadziło do upadku prezydentury.