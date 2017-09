Ośmioodcinkowy serial wyreżyserują bardzo poważana na Zachodzie, nominowana do Oscara i współpracująca już z Netflixem przy realizacji „House of Cards” Agnieszka Holland oraz jej córka Kasia Adamik.

- Z największą przyjemnością potwierdzamy, że będziemy pracować nad produkcją pierwszego polskojęzycznego serialu. Niezmiernie cieszymy się ze współpracy z firmami The Kennedy/Marshall Company i House Media oraz z wybitną polską reżyserką Agnieszką Holland. Jesteśmy przekonani, że serial przemówi nie tylko do polskich widzów, ale i do międzynarodowej widowni. Więcej szczegółów ujawnimy jeszcze w tym roku - mówi Erik Barmack, wiceprezes Netflixa ds. międzynarodowych treści oryginalnych.

Serial ma być thrillerem szpiegowskim osadzonym w alternatywnej rzeczywistości, w której Zimna Wojna nigdy się nie skończyła. Akcja ma się rozgrywać w roku 2002, dwie dekady po ataku terrorystycznym, który zapobiegł rozpadowi Związku Radzieckiego.

Bohaterami mają być idealistyczny student prawa i skompromitowany oficer śledczy, którzy wspólnie odkrywają intrygę pozwalający wciąż trzymać Polskę za żelazną kurtyną. Ujawnienie spisku może doprowadzić do rewolucji, dlatego reżim nie cofnie się przed niczym, aby zachować go w sekrecie.

Pomysłodawcą i autorem scenariusza jest Joshua Long. Producentami wykonawczymi serialu są Frank Marshall („Poszukowacze zaginionej Arki”, „Jurrasic World”) i Robert Zotnowski („House of Cards”) ze studia produkcyjnego The Kennedy/Marshall Company, polski producent Andrzej Besztak (House Media), a także Joshua Long, Maciej Musiał i sama Agnieszka Holland.

Zdjęcia do serialu odbędą się w różnych regionach Polski.

Przypominamy, że w maju bieżącego roku Netflix poinformował, że pracuje nad anglojęzycznym serialem na podstawie cyklu powieści o wiedźminie Geralcie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Współproducentem serialu jest polska firma Platige Image.