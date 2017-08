Od wtorku, 12 września, stacja Kino TV rozpocznie premierową emisję miniserialu "Korzenie" – najnowszej adaptacji bestsellerowej sagi o niewolnikach autorstwa Alexa Huleya. W rolach głównych m.in. Forest Whitaker, Laurence Fishburne, Jonathan Rhys Meyers oraz Anna Paquin.

"Korzenie" to remake kultowego serialu z lat 70., który swego czasu nazwano „jedną z najważniejszych produkcji XX wieku”. W Polsce serial pokazywany był w latach osiemdziesiątych.

Miniserial w 2016 roku otrzymał nominacje do nagrody Emmy Awards w kilku kategoriach. "Korzenie" to opowieść o amerykańskim niewolnictwie ukazanym na przykładzie afrykańskiej rodziny Kunta Kinte – młodego buntownika z Afryki Zachodniej, który porwany przez handlarzy ludźmi jako niewolnik trafił do Stanów Zjednoczonych XIX wieku i – zmuszony do walki o zachowanie godności i własną rodzinę – był świadkiem największych przemian społecznych i politycznych w tym kraju, takich jak wojna secesyjna czy zniesienie niewolnictwa.