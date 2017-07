Serial "Złoto Gujany", opowiada historię studenta geologii z Paryża – Vincenta, który dostaje się na wymarzony staż w kopalni złota położonej w Gujanie Francuskiej. Na miejscu znajduje jednak nie tylko cenny kruszec, ale także bezwzględność i bezprawie. Przygoda, która miała być dla chłopaka spełnieniem marzeń, szybko zmienia się w koszmar: Vincent trafia pod skrzydła lokalnego bossa, który pokazuje mu bardziej opłacalny, a zarazem bardziej niebezpieczny pomysł na biznes – świat handlu złotem, gdzie ludzkie życie ma niższą wartość niż samorodek cennego metalu. Bohater trafia do piekła w samym sercu dżungli, gdzie biznesmeni, gangsterzy, geolodzy i żołnierze w gorączce złota walczą o przetrwanie.

Kadr z serialu "Złoto Gujany" / Materiały prasowe / jody Amiet

Thriller wyreżyserował Kim Chapiron, scenarzysta "Brygad Tygrysa", który w 2010 roku odebrał nagrodę na Festiwalu Filmowym Tribeca za film "Dog Pound". Autorem scenariusza jest natomiast Fabien Nury ("Once Upon a Time in France"). Mroczny klimat opowieści o złu czającym się w samym sercu dżungli nawiązuje do powieści "Jądro ciemności" Josepha Conrada. W produkcji zobaczymy francuskich aktorów, m.in. Oliviera Rabourdina ("Bezkarni", "Uprowadzona") oraz Mathieu Spinosiego ("Goście, goście III: Rewolucja").

Premierowe odcinki nowego serialu "Złoto Gujany" w każdy wtorek, od 22 sierpnia, o godz. 22:00. Po raz pierwszy w telewizji.