Za reżyserię nowego serialu odpowiadają Jan Komasa i Sławomir Fabicki. W produkcję zaangażowani są także twórcy amerykańscy - producentami wykonawczymi są Wendy West ("Dexter", "Czarna lista") i Barry Josephson ("Kości", "Zaczarowana", "Bardzo Dziki Zachód").

"Ultraviolet" inspirowany jest książką Deborah Halber "The Skeleton Crew" oraz osobistymi doświadczeniami Wendy West. Serial opowiada historię trzydziestoletniej Oli Serafin, którą osobiste przejścia zmusiły do opuszczenia Londynu i powrotu do rodzinnej Łodzi. Pewnej nocy, prowadząc samochód, jest świadkiem tragicznego zdarzenia. Policja uznaje je za samobójstwo i zamyka sprawę, z czym nie zgadza się Ola. Decyduje się znaleźć wyjaśnienie na własną rękę i szuka pomocy w Internecie. Znajduje grupę detektywów amatorów, rozwiązujących sprawy, których nie jest w stanie wyjaśnić policja i przyłącza się do nich.

"Ultraviolet" to niezwykły serialowy eksperyment, który łączy w sobie siłę lokalnej produkcji oraz amerykańskie doświadczenie w opowiadaniu historii - powiedział John Rossiter, General Manager w SPT Networks, Central Europe. Po owocnej współpracy z Opus Film przy serialu Zbrodnia jesteśmy podekscytowani rozpoczęciem zdjęć do kolejnej wspólnej produkcji dla kanału AXN - dodaje.

Scenarzystami "Ultravioletu" są Igor Brejdygant, Agnieszka Pilaszewska, Błażej Dzikowski, Filip Kasperaszek i Paulina Murawska. Premiera serialu przewidziana jest na jesień 2017 roku.