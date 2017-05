Ania to historia o dojrzewaniu młodej outsiderki walczącej z przeciwnościami losu. Ania jest zdeterminowana, aby mimo piętrzących się trudności zdobyć miłość i odnaleźć swoje miejsce w świecie. Główną bohaterką serialu, którego akcja toczy się pod koniec XIX w. na Wyspie Księcia Edwarda, jest Ania Shirley (Amybeth McNulty), która po traumatycznym dzieciństwie spędzonym w sierocińcach i u obcych ludzi, trafia przez pomyłkę do domu pewnego starzejącego się rodzeństwa. Z biegiem czasu 13-letnia Ania, obdarzona nieprzeciętną inteligencją i niezwykle bujną wyobraźnią, całkowicie odmieni życie Maryli (Geraldine James) i Mateusza Cuthbertów (R.H. Thomson) oraz całego miasteczka. Przygody Ani to ponadczasowa i aktualna opowieść, poruszająca między innymi kwestie tożsamości, feminizmu, konfliktów i uprzedzeń.

Premiera serialu "Ania, nie Anna" już 12. maja