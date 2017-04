Aktualny sezon "Drugiej szansy" jest ostatnim, w jakim zobaczymy postać Lidki, granej przez Ostaszewską. Aktorka potwierdziła, że rozstaje się z serialem, fanów zaniepokojonych jej nieobecnością uspokaja jednak, że już niebawem pojawi się w nowej produkcji:

Drodzy Widzowie , Fani "Drugiej szansy" TVN! Tak , tak jak zorientowaliście się po ostatnich odcinkach, znikam w tym sezonie. Dziękuję Wam za wszystkie ciepłe słowa. Waszą niezwykłą sympatię dla mojej Lidki i całej naszej rodzinki! Ja też bardzo lubiłam to dla Was grać. Ale czas na kolejne wyzwania...Filmowe, teatralne i od września pojawię się w nowym serialu TVN. Mam nadzieję że i on przypadnie Wam do gustu. Będzie zupełnie inny. Już dziś serdecznie zapraszam!