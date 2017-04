Początek serialu „Wiem, kim jesteś” może przypomnieć wam kilka innych fabuł: Juan Elias, bogaty prawnik, trafia do szpitala, a lekarze diagnozują u niego amnezję pourazową. Juan nie pamięta ani tego, kim jest, ani swojej rodziny, nie rozpoznaje przyjaciół i miejsca pracy. Wkrótce okazuje się, że w jego porzuconym samochodzie policja znajduje ślady krwi oraz telefon należący do jego zaginionej siostrzenicy. Dziewczyny – żywej lub martwej – nie odnaleziono, ale prokuratura postanawia oskarżyć Juana o morderstwo. Tak, to wstęp do thrillera, jakich oglądaliśmy (względnie czytaliśmy) już całkiem sporo. Ale twórca serialu Pau Freixas przyszykował dla widzów całkiem sporo niespodzianek – tak przynajmniej można oceniać po pierwszym udostępnionym do recenzji epizodzie. Fabuła rozwija się powoli, ale w zamian dostajemy pogłębione psychologiczne portrety jej bohaterów. I wiele pytań, na które odpowiedź dopiero poznamy. Bo niemal każda z postaci kryje jakieś sekrety, na jaw wychodzą ukryte powiązania między nimi, a rozgrywka szybko przestanie być wyłącznie śledztwem w sprawie domniemanego uprowadzenia i morderstwa: tu chodzi również o wielkie pieniądze i władzę. Trudno powiedzieć, kto kłamie, a kto mówi prawdę, nie wiemy nawet, czy amnezja Juana to tylko wybieg, który miałby go uratować przed karą. Zresztą sprowadzenie „Wiem, kim jesteś” jedynie do kryminalnej intrygi byłoby zbytnim uproszczeniem: to również zajmująca opowieść o rozpadzie więzi rodzinnych w obliczu kryzysu.

Pau Freixas planował podobno rozpisanie fabuły na dwa dziesięcioodcinkowe sezony, lecz gdy dostarczył do stacji Telecinca (na której zamówienie zrealizował serial) pierwszą transzę epizodów, od razu dostał zlecenie, by szybko dokręcić kolejne. Zamiast dwóch serii skończyło się więc na jednej, składającej się z szesnastu odcinków (każdy trwa nieco ponad godzinę).

Główne role Freixas powierzył weteranom hiszpańskiego kina. Juana gra Francesc Garrido, znany m.in. z dramatu „W stronę morza”, jego żonę – Blanca Portillo, która ma na swoim koncie role w filmach Pedra Almodovara, a partnerują im m.in. Aida Folch („Artysta i modelka”), Antonio Dechent („Kapitan Alatriste”) oraz Nacho Novo („Kochankowie z Kręgu Polarnego”).

Polska premiera pierwszego odcinka w niedzielę, 9 kwietnia.

